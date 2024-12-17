Усик ответил, способен ли досрочно победить Фьюри в реванше

Объединённый чемпион мира украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Что я понял о Фьюри в бою? Многое. Но я не могу об этом говорить сейчас, возможно, Тайсон посмотрит интервью и скажет: «Ах, вот что у тебя есть». Мой тренер многое понял, он говорил со мной во время подготовки о том, что мне нужно делать 21 декабря. Верю ли я, что смогу досрочно победить Фьюри на этот раз? Верю», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик — Фьюри.

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри: