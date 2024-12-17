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Топурия: слухи о бое с Макчикеном — неправда. Я не заинтересован в поединке с насильником

Топурия: слухи о бое с Макчикеном — неправда. Я не заинтересован в поединке с насильником
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался о слухах насчёт того, что он проведёт бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Слухи о бое с Макчикеном — неправда. Я не дерусь и не заинтересован в поединке с насильником», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ирландский атлет не выступал по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года. Тогда, на турнире UFC 264, который состоялся в Лас-Вегасе (США), Конор разделил октагон с бывшим обладателем временного титула чемпиона UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Встреча завершилась победой Бриллианта техническим нокаутом во втором раунде.

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