Камару Усман назвал фаворита в бою Топурии и Оливейры

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

«Я верю, что Илия Топурия может победить Оливейру. Вы видели, Чарльза Оливейру потрясали во многих боях, он падал. И поставить его против такого парня, как Илия, который не просто потрясёт вас, а наглухо нокаутирует? И при этом он бьёт и по корпусу, и по голове. Я считаю, что Илия — фаворит в этом бою. Ничего не отнимаю у Чарльза Оливейры, он очень опасен и хорош», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

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