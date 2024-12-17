Бой между Кубратом Пулевым и Джарреллом Миллером в разработке

Новоиспечённый обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе 43-летний болгарин Кубрат Пулев обратился к руководству WBA (Всемирной боксёрской Ассоциации) во время конгресса организации в Орландо (США), который проходил там в период с 12 по 17 декабря, с просьбой санкционировать защиту его титула в поединке против 13-го номера рейтинга 36-летнего американца Джаррелла Миллера.

Как сообщает портал Boxing Scene, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх пообещал сторонам Пулева и Миллера, что организует их бой в Саудовской Аравии в первом квартале 2025 года.

Напомним, Пулев свой титул завоевал 7 декабря 2024 года в родном городе София (Болгария), где победил единогласным решением судей экс-обладателя этого пояса Мануэля Чарра.