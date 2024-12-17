Список участников первого турнира UFC в 2025 году

11 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый турнир UFC в Новом 2025 году. Главным событием UFC Fight Night 249 станет реванш в женском наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Представляем вашему вниманию список всех пар участников турнира:

Основной кард

Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Крис Кёртис — Роман Копылов

Сантьяго Панциниббио — Карлстон Харрис

Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда

Трей Огден — Тиаго Мойзес

Предварительный кард

Кристиан Родригес — Остин Баши

Нуруло Алиев — Янал Ашмоз

Урош Медич — Пунахеле Сориано

Андреас Густафссон — Престон Парсонс

Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес

Фатима Клайн — Виктория Дудакова

Фелипе Бунес — Хосе Джонсон

Игорь Потеря — Марко Тулио

Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри