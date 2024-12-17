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Список участников первого турнира UFC в 2025 году

Список участников первого турнира UFC в 2025 году
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11 января в Лас-Вегасе (США) состоится первый турнир UFC в Новом 2025 году. Главным событием UFC Fight Night 249 станет реванш в женском наилегчайшем весе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Маккензи Дерн — Аманда Рибас
12 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Маккензи Дерн
Не началось
Аманда Рибас

Представляем вашему вниманию список всех пар участников турнира:

Основной кард

Маккензи Дерн — Аманда Рибас
Крис Кёртис — Роман Копылов
Сантьяго Панциниббио — Карлстон Харрис
Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда
Трей Огден — Тиаго Мойзес

Предварительный кард

Кристиан Родригес — Остин Баши
Нуруло Алиев — Янал Ашмоз
Урош Медич — Пунахеле Сориано
Андреас Густафссон — Престон Парсонс
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
Фатима Клайн — Виктория Дудакова
Фелипе Бунес — Хосе Джонсон
Игорь Потеря — Марко Тулио
Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри

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