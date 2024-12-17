Промоутер Усика: Фьюри получил по загривку от Турки Аль аш-Шейха

Промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, Александр Красюк рассказал о том, что экс-чемпион мира в этом весе британец Тайсон Фьюри получил серьёзный выговор от Председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха за срыв их первого поединка, и теперь даже самые серьёзные причины не смогут сорвать или перенести реванш, который запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Никто уже не может спрыгнуть ни с какого реванша. Потому что Фьюри так получил по загривку от Турки Аль аш-Шейха, что все планы ему посрывал, и так и этак. Не будет он спрыгивать. Даже если бы было что-то там серьёзное, он всё равно должен был бы боксировать», — сказал Красюк на YouTube-канале LuckyPunch.

Напомним, что первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и завершился победой раздельным решением судей в пользу Усика, но до этого должен был состояться еще в феврале и был в итоге перенесен из-за рассечения, которое получил Фьюри во время финального этапа спаррингов.