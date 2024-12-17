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Россиянин Дронов объяснил, как попал в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри

Россиянин Дронов объяснил, как попал в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри
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Российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов рассказал о том, как ему удалось попасть в тренировочный лагерь экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, где он выступал в роли одного из его спарринг-партнёров.

«Всё случилось благодаря Шугару Хиллу. Мы работали в одном зале с Джаредом Андерсоном, и он заметил мою работу во время тренировок, где я часто менял стойки и он подошёл ко мне и сказал, что возьмёт меня в тренировочный лагерь Фьюри, когда он будет готовиться к реваншу с Усиком. Мы подготовили все необходимые документы и как только представилась такая возможность, то сразу вылетели в лагерь», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, что Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведёт реванш с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

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