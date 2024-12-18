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«Не могу полностью копировать Усика, это большой мастер». Дронов — про спарринги с Фьюри

«Не могу полностью копировать Усика, это большой мастер». Дронов — про спарринги с Фьюри
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Непобеждённый 22-летний российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов дал свой комментарий по поводу проведённых спаррингов с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я приехал в лагерь, когда уже шли основные спарринги, были высокая интенсивность и работа на максимум. Первый раз я вообще зашёл с Тайсоном на один раунд. В следующий раз я уже заходил на пять раундов с ним, затем — на семь. Нас было порядка пяти спарринг-партнёров, затем один уехал, другой тоже уехал, потому что у него был намечен свой бой, третий травмировался, и под конец остались только я и ещё один американский боксёр, которого я уже встретил здесь, в Саудовской Аравии, его так же, как и меня, пригласили посетить бой Фьюри. У каждого из спарринг-партнёров был свой стиль, и по видению Шугара он нас ставил в ринг с Тайсоном», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Фьюри уже 21 декабря в Саудовской Аравии проведёт реванш против действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

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