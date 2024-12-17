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Магомед Исмаилов заинтересован в реванше с Александром Шлеменко

Магомед Исмаилов заинтересован в реванше с Александром Шлеменко
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Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что заинтересован в проведении реванша с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко, опубликовав на своей странице в социальных сетях нарезку видеофрагментов со словами Шлеменко после победы в реванше с Анатолием Токовым на турнире RCC 21 в Екатеринбурге, которые сопроводил своими комментариями.

«Очень близкий бой. Я бы обоим поднял руку, мне ближе ничья. Но победу отдали Шлеменко, и тут Остапа понесло! Откуда в этом маленьком человеке вмещается так много негатива?!

Саше нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь во все стороны! Неприятно за этим наблюдать, добрее нужно быть», — написал Исмаилов под этим видео.

Напомним, Шлеменко победил Токова раздельным решением судей в главном событии турнира RCC 21, который состоялся 15 декабря в Екатеринбурге.

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