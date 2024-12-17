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Опубликован официальный проморолик реванша Ислама Махачева с Арманом Царукяном

Опубликован официальный проморолик реванша Ислама Махачева с Арманом Царукяном
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18 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом в лице Армана Царукяна.

Предлагаем вашему вниманию официальный проморолик, посвящённый этому поединку.

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам. После этого Арман успел провести четыре боя и во всех одержал уверенные победы. Махачев же после победы над Царукяном успел обзавестись чемпионским титулом и одолеть девятерых соперников подряд.

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