Опубликован официальный проморолик реванша Ислама Махачева с Арманом Царукяном

18 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом в лице Армана Царукяна.

Предлагаем вашему вниманию официальный проморолик, посвящённый этому поединку.

Напомним, первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам. После этого Арман успел провести четыре боя и во всех одержал уверенные победы. Махачев же после победы над Царукяном успел обзавестись чемпионским титулом и одолеть девятерых соперников подряд.