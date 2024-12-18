Дронов: считаю, что Дюбуа сейчас на том же уровне, что и Фьюри с Усиком

Не знающий поражений российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов высоко оценивает уровень действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа и перспективы непобеждённого немецкого тяжеловеса Агита Кабайела.

«Дюбуа так вообще сейчас действующий чемпион, и он вообще на том же уровне, что Усик и Фьюри, я считаю. Про Агита Кабайела могу сказать, что я вообще являюсь большим фанатом его «творчества», особенно с учётом его последних поединков против довольно грозной оппозиции. Я очень ждал его поединка с Мартином Баколе, но, к сожалению, он не состоится, но зато Агит проведёт бой против другого, не менее грозного соперника (22 февраля Кабайел встретится с китайцем Чжаном Чжилэем и оспорит временный титул WBC в супертяжёлом весе. — Прим. «Чемпионата»).

На самом деле, на таком уровне разница между бойцами минимальная, потому что все из них обладают высоким уровнем мастерства, здесь уже всё зависит от мелочей в ринге — возможно, кто-то вышел на бой с простудой или что-либо ещё незначительное произошло, что в итоге может сильно повлиять», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.