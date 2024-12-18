Россиянин Дронов заявил, что пока Фьюри не заплатил ему за спарринги

Не знающий поражений российский супертяжеловес Алексей Дронов, который прошёл тренировочный лагерь у экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри перед его реваншем с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе украинцем Александром Усиком, рассказал, что пока не получил никаких выплат за спарринги.

«Я говорю откровенно: пока ничего не получил за спарринги. Да и моя первоначальная цель была не заработать денег, а попасть в этот лагерь и потренироваться с Тайсоном Фьюри. Но посмотрим, что будет в конце, думаю, что заплатят, и я обязательно дам вам знать», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.