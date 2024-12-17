Шакур Стивенсон назвал фаворита реванша между Усиком и Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон сделал свой прогноз на предстоящий реванш между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком.

«Да, Усик очень — высококлассный боксёр, и против него сложно выстоять все отведённые 12 раундов. Но моё мнение — 55% на 45% в пользу Фьюри. Всё, что от него требуется, так это просто поддерживать хорошую форму и быть в фокусе на протяжении всего боя», — заявил Стивенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.