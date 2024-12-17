Тони Беллью: прессинговать Усика — это самоубийство

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью высказался по поводу предстоящего реванша действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика против экс-чемпиона мира в этом весе британца Тайсона Фьюри.

«Если Тайсон намерен в реванше идти в атаку и прессинговать Усика — это самоубийство. В таком случае Усик выиграет все раунды этого боя. Вспомните бой Усика против Мурата Гассиева, который тоже планировал оказывал прессинг и в итоге не смог донести ни одного удара, проиграв всухую. Именно поэтому я пытался боксировать с Усиком в нашем поединке и даже не рассчитывал воспользоваться таким планом, но и это у меня не получилось», — приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.