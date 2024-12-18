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Спарринг-партнёр Фьюри рассказал о выносливости британского боксёра

Спарринг-партнёр Фьюри рассказал о выносливости британского боксёра
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Российский супертяжеловес Алексей Дронов, который работал в качестве одного из спарринг-партнёров экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри перед его реваншем с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком, отметил огромную выносливость британца во время подготовки к бою.

«Насколько помню, у Фьюри был вес в первом бою с Усиком около 260 фунтов — это почти 118 кг. Какой у него вес сейчас, я сказать не могу, но он очень подвижный, быстрый и с функционалкой у него абсолютно нет никаких проблем. Он очень хорошо готов, особенно если судить по последним спаррингам. Он проводил по 12-13 раундов, после которых ещё дорабатывал, заставляя себя делать максимум. Есть большая вероятность, что второй бой сложится абсолютно по-другому, нежели предыдущий», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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