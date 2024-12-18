Дронов: в жизни Фьюри очень скромный и уважительный человек

Непобеждённый российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов, который провёл тренировочный лагерь с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри в роли одного из его спарринг-партнёров, рассказал, какой Фьюри за пределами ринга.

«Он очень уважительный и скромный человек. У них очень дружелюбная атмосфера в лагере, нет никаких конфликтов. Вместе с ним здесь вся его семья, его братья, кузены, но нет только его отца.

В целом, конечно, Тайсон очень доброжелательный, но я старался лишний раз его не отвлекать. Потому что каждый раз, когда мы приходим на ОФП, человек шесть обязательно подойдёт с ним сфотографироваться, все его дёргают, и поэтому я старался не быть такой обузой, а общался с ним только тогда, когда он сам ко мне обращался. Он интересовался, как я боксировал в любителях, как мне живётся в Штатах. И я знаю, что он часто помогает молодым боксёрам, поэтому только хорошие впечатления о нём», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Фьюри проведёт реванш с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком 21 декабря в Саудовской Аравии.