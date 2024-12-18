Дронов поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола

Непобеждённый 22-летний российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов высказался по поводу своих ожиданий от предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Ну, если учитывать стили, мне кажется, что Артур Бетербиев, который постоянно идёт вперёд и оказывает давление на своих соперников, сильно не поменяет свой стиль и стратегию в реванше. Артур очень дисциплинированный боксёр, и, с учётом его возраста, он находится в великолепной форме.

Мне кажется, что будут изменения в тактике у команды Дмитрия. Он наверняка будет действовать ещё активнее и особенно сделает упор на заключительные “чемпионские” раунды. Я никогда не делаю прогнозов на бои, повторюсь, но картина боя точно изменится в реванше», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.