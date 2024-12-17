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Даррен Тилл высказался по поводу предстоящего реванша Фьюри с Усиком

Даррен Тилл высказался по поводу предстоящего реванша Фьюри с Усиком
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе британец Даррен Тилл дал свой комментарий по поводу предстоящего реванша между его соотечественником Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Усик — феномен. Его очень сложно победить. Но у Фьюри есть это качество приспосабливаться к соперникам и добавлять что-то новое. Если всё останется как в первом бою, то шансы приблизительно 50 на 50, но если Фьюри будет в хорошей форме, то он будет фаворитом», — приводит слова Тилла Boxing News 24/7.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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