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Бывший тренер Александра Усика поделился мнением насчет его реванша с Фьюри

Бывший тренер Александра Усика поделился мнением насчет его реванша с Фьюри
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Бывший тренер действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, Джеймс Али Башир поделился своим мнением по поводу предстоящего реванша Усика против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Слышал, что Фьюри набрал большой вес и планирует задавить и прессинговать Усика. Лично я вижу, что Усик проведёт второй бой также как первый, но с небольшим улучшением. На этот раз он уже будет готов к трюкам Фьюри. Я уверен, что Усик исправит ошибки первого противостояния и выиграет реванш единогласным решением судей», — сказал Башир в своём интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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