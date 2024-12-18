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Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг

Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг
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Бывший чемпион мира, который больше 10 лет являлся ведущим супертяжеловесом, 48-летний украинец Владимир Кличко дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на ринг.

«Рекорды сделаны для того, чтобы их ломать и ставить новые. Сегодня я не знаю, посмотреть в завтрашний день, как мой брат, я не могу. Но буду продолжать себя держать в хорошей форме», — сказал Кличко в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Напомним, в последнее время ходит много слухов о том, что саудиты могут организовать реванш Кличко против экс-чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри.

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