Владимир Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг

Бывший чемпион мира, который больше 10 лет являлся ведущим супертяжеловесом, 48-летний украинец Владимир Кличко дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на ринг.

«Рекорды сделаны для того, чтобы их ломать и ставить новые. Сегодня я не знаю, посмотреть в завтрашний день, как мой брат, я не могу. Но буду продолжать себя держать в хорошей форме», — сказал Кличко в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Напомним, в последнее время ходит много слухов о том, что саудиты могут организовать реванш Кличко против экс-чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри.