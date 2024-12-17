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Мэтт Браун: Ковингтон зарабатывает за свой язык, а не за бои

Мэтт Браун: Ковингтон зарабатывает за свой язык, а не за бои
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43-летний ветеран UFC Мэтт Браун высказался по поводу бывшего обладателя временного титула UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, который популярен своим трэш-током.

«Есть разные способы создать себе имя. Колби пошёл по пути Чейла Соннена. Говори дерьмо, выходи и заставь людей говорить о тебе, получай за это круглые цифры, и так ты заслужишь шанс подраться за титул. В итоге он зарабатывает за свой язык, а не за бои.

А есть такой путь, как у Белала Мухаммада, когда боец не говорит много дерьма или чего-то в этом роде, а выходит и выступает, показывая результат в клетке. Но Колби сделал правильный выбор, когда решил пойти по пути разговоров, потому что иначе его бы не запомнили», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, Ковингтон свой последний бой проводил в ночь с 14 на 15 декабря в Тампе (США), где проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Хоакину Бакли из-за сильного рассечения, которое вынудило рефери остановить бой по просьбам врачей.

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