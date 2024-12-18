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Состоялось официальное прибытие Фьюри и Усика на реванш в Саудовскую Аравию

Состоялось официальное прибытие Фьюри и Усика на реванш в Саудовскую Аравию
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик и экс-чемпион мира в этом дивизионе британец Тайсон Фьюри официально прибыли в Саудовскую Аравию, где 21 декабря состоится их матч-реванш.

Напомним, что первый бой между Фьюри и Усиком состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик.

На данный момент послужной список Усика состоит из 22 поединков, и во всех он одержал победы (14 досрочно). Что касается Фьюри, то его рекорд состоит из 36 проведённых боёв, и в 34 из них он победил (24 досрочно) при всего одном поражении и одном ничейном результате.

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