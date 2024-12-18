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Тренер Махачева Мендес высказался о возможном поединке Ислама с Топурией

Тренер Махачева Мендес высказался о возможном поединке Ислама с Топурией
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Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, рассказал о возможном поединке с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Я убеждён, что Топурия обладает лучшими руками среди всех бойцов — его техника просто впечатляет. Слышал, что его тренер отмечал, что его вес составляет 84,8 кг, тогда как Ислам легче. Даже в начале тренировочного цикла он может весить около 81–82 кг. Топурия, безусловно, имеет потенциал для успешных выступлений в лёгком весе, но на данный момент меня не волнует его возможный поединок с Махачевым. Я сосредоточен на предстоящем бою против Царукяна, а затем, возможно, на чемпионском поединке в полусреднем весе», — приводит слова Мендеса портал MMAJunkie.

Напомним, 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) пройдёт турнир UFC 311, главным событием которого окажется ожидаемый реванш между чемпионом легкого веса Исламом Махачевым и претендентом Арманом Царукяном.

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