В UFC анонсировали поединок Вячеслава Борщёва и Тома Нолана

UFC анонсировал бой в лёгкой весовой категории Вячеслав Борщёв (Россия) — Том Нолан (Австралия). Бой состоятся в рамках основного карда на турнире UFC 312, который пройдёт 9 февраля 2025 года на арене «Кудос Банк» в Сиднее, Австралия.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.

В активе 24-летнего австралийца 10 побед и лишь одно поражение. В последнем бою Нолан победил американца Алекса Рейеса единогласным решением судей.

Напомним, в главном бою UFC 312 действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси встретится с американцем Шоном Стриклендом.

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