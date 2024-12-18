Усик — о реванше с Фьюри: я давно уже не вылезаю из его головы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг), непобеждённый украинец Александр Усик высказался о ментальной войне со своим ближайшим соперником — экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.

«Я давно уже не вылезаю из головы Фьюри. Живу там, еду 120 километров в час на второй передаче, масло летит!» — сказал Усик в интервью Box Nation.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 мск.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.

Главные цифры реванша Усика и Фьюри: