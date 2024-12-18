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Усик — о реванше с Фьюри: я давно уже не вылезаю из его головы

Усик — о реванше с Фьюри: я давно уже не вылезаю из его головы
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг), непобеждённый украинец Александр Усик высказался о ментальной войне со своим ближайшим соперником — экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Я давно уже не вылезаю из головы Фьюри. Живу там, еду 120 километров в час на второй передаче, масло летит!» — сказал Усик в интервью Box Nation.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнётся в 1:30 мск.

На профессиональном ринге украинский спортсмен дебютировал в 2013 году. В своём рекорде он имеет 22 победы, 14 из них были одержаны досрочно.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

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