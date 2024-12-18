Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри — Александр Усик, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Александр Усик проведёт бой-реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024-го в Эр-Рияде
Аудио-версия:
Комментарии

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между Александром Усиком (22-0, 14 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO). Поединок начнётся в ночь с 21 на 22 декабря, и его старт запланирован не ранее 1:30 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Поединок не будет транслироваться в России официально. Трансляцию проведут сервис DAZN и телеканал ESPN+.

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но позже решил отказаться от титула IBF, который требовал обязательной защиты. Вместо этого украинский боксёр выбрал реванш с Фьюри.

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112), что сделало Усика первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.

Материалы по теме
Усик — о реванше с Фьюри: я давно уже не вылезаю из его головы

Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android