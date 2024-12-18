Александр Усик проведёт бой-реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024-го в Эр-Рияде

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный реванш между Александром Усиком (22-0, 14 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO). Поединок начнётся в ночь с 21 на 22 декабря, и его старт запланирован не ранее 1:30 мск.

Поединок не будет транслироваться в России официально. Трансляцию проведут сервис DAZN и телеканал ESPN+.

На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. В мае Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но позже решил отказаться от титула IBF, который требовал обязательной защиты. Вместо этого украинский боксёр выбрал реванш с Фьюри.

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112), что сделало Усика первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри: