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Иван Емельяненко намекнул, что проведёт 1,5 года в тюрьме

Иван Емельяненко намекнул, что проведёт 1,5 года в тюрьме
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Иван Емельяненко, младший брат звёздных российских бойцов MMA Фёдора и Александра Емельяненко, намекнул на вынесенный ему судебный приговор.

Напомним, ранее стало известно, что Иван Емельяненко был привлечён к уголовной ответственности по статье 111 ч.1 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» за драку, произошедшую летом этого года.

«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех! Всего самого доброго и светлого!» — написал Иван Емельяненко в социальных сетях.

Ранее Фёдор Емельяненко иронично поздравил Шлеменко с победой над Токовым.

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