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Третий бой Вадима Немкова и Кори Андерсона отменён

Третий бой Вадима Немкова и Кори Андерсона отменён
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Промоушен PFL отменил третий поединок между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном, который должен был состояться 25 января на турнире в Дубае (ОАЭ), сообщает издание MMA Fighting со ссылкой на представителей организации.

Напомним, изначально Немков должен был сразиться с хорватом Анте Делией, однако затем PFL заменил его на Андерсона, на что россиянин отреагировал негативно, заявив, что промоушен сделал это без его согласия.

В своём последнем бою в феврале Немков дебютировал в тяжёлом дивизионе, досрочно победив американца Бруно Каппелоццу.

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