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WBO ответила, лишит ли титула победителя реванша Усик — Фьюри

WBO ответила, лишит ли титула победителя реванша Усик — Фьюри
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Густаво Оливьери, глава Всемирной боксёрской организации (WBO), ответил, будет ли лишён титула победитель реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Зачем мне или организации мешать трилогии? Это выгодно и боксу, и болельщикам, и промоутерам, и санкционирующим организациям, и бойцам. У WBO иной подход. Мы стараемся служить интересам бокса, насколько это позволяют правила.

Мы санкционировали первый бой с условием, что организация оставляет за собой право назначить обязательного претендента, когда сочтёт необходимым», — приводит слова Оливьери издание talkSPORT.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.

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