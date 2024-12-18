Тайсон Фьюри назвал свой вес перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своей форме перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я вешу около 127 кг. Какое это даёт преимущество? Больше силы в ударе. Считаю ли, что выступаю лучше, когда тяжелее? Да, думаю, что так. Когда вас бьёт в челюсть человек весом 127 кг, это отличается от удара человека, весящего 109 кг. Конечно», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.

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Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.