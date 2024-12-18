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«Его смешно слушать, когда ему надирают зад». Джон Джонс ответил на нападки Ковингтона

«Его смешно слушать, когда ему надирают зад». Джон Джонс ответил на нападки Ковингтона
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на публичные заявления соотечественника Колби Ковингтона, ранее обвинившего его в уклонении от боёв с Фрэнсисом Нганну и Томом Аспиналлом.

«Большое спасибо Колби Ковингтону за то, что он пропустил тренировки, чтобы помочь «подготовиться» Дональду Трампу – мы все ценим эту жертву.

Его смешно слушать, когда ему надирают зад. Интересно, что он придумает ещё. Знаю, я не должен это говорить, но это так весело. Забавно наблюдать за тем, как кто-то, кто тебя ненавидит, раз за разом оступается», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

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