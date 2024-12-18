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Камару Усман ответил на вызов Хоакина Бакли

Камару Усман ответил на вызов Хоакина Бакли
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман ответил на вызов шестого номера рейтинга американца Хоакина Бакли.

«Чувствую себя горячей штучкой в баре. Все хотят откусить кусок, но почти никто не слышит, что я говорю. Никто не понимает мои слова. Мне всё равно, кто это будет. Шавкат, Белал, Иан, Джек Делла Маддалена – мне всё равно. Единственное, что я не буду делать, а я делал это слишком часто и это отчасти объясняет мою паузу — соревноваться тогда, когда я не готов. Если я буду здоров, мне будет всё равно», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Усман не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) уступил раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.

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