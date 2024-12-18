Хавьер Мендес: больше не пытаюсь успокаивать Хабиба на боях

Хавьер Мендес, тренер члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался об эмоциональном поведении россиянина и его команды на боях в качестве угловых.

«Я понял, что слишком тяжело успокоить всю банду, не только Хабиба. Сейчас даже не пытаюсь, я сосредоточен исключительно на боях и хочу быть уверен, что ничего не пропустил.

Я больше их не успокаиваю, они делают то, что делают (смеётся). Они такие, и я это принимаю. Я не могу изменить это в той степени, в которой мне бы хотелось. Они встают, а комиссия постоянно просит нас успокоиться. Я же делаю свою работу», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.