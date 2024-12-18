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Хавьер Мендес поделился ожиданиями от реванша Махачева и Царукяна

Хавьер Мендес поделился ожиданиями от реванша Махачева и Царукяна
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о предстоящем реванше подопечного с соотечественником Арманом Царукяном, который состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Арман – очень жёсткий соперник во многих аспектах. Нас ждёт очень, очень интересный бой. И я не знаю, как он пройдёт. Будет много переводов, будут размены, буду «качели»… Очень сложный бой для нас. Оба уже дрались друг с другом и изменились с тех пор. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Первый боя Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Махачева единогласным решением.

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