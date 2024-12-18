Алджамейн Стерлинг назвал двух приоритетных соперников после поражения от Евлоева

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о возвращении после поражения от россиянина Мовсара Евлоева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 310 в декабре.

«Я хотел бы вернуться в марте. Если мне удастся получить бой в марте, крайний срок — апрель, я бы хотел подраться с Арнольдом Алленом или Брайаном Ортегой. Не думаю, что поражение от Мовсара отбросит меня в рейтинге. Я считаю, что это практически победа.

Может, людям покажется это смешным, но я не думаю, что должен спускаться в рейтинге после поражения от парня, который, как говорят, станет следующим чемпионом», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Home of Fight.