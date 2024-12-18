Тренер Махачева отреагировал на тренировки Царукяна с бойцом, нокаутировавшим Ислама

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал совместные тренировки Армана Царукяна с бразильцем Адриано Мартинсом, побеждавшим его бойца.

«Я считаю, что это бесполезно. У Адриано хороший левый хук, он ударил и точно попал. Это был один удар, дело не в том, как прошёл бой. Я не думаю, что от этого есть хоть какая-то польза. Этот бой был слишком давно, чтобы проводить какие-либо сравнения. Мартинс попал, вот и всё», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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