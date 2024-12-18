Тренер Махачева назвал фаворита в бою Топурии и Оливейры

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз не будет лёгким боем в любом случае. Но я отдаю небольшое предпочтение Илии из-за его удара и бокса.

Чарльз великолепен. Он хорош во всём. Он идёт вперёд, бьёт коленями… Его нельзя сбрасывать со счетов. Он был чемпионом мира, и он всё ещё отличный соперник, в бою с Арманом он не раз мог задушить его. Так что его нельзя недооценивать. Парень по-прежнему находится на мировом уровне и скоро снова может стать претендентом на титул», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.