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Тренер Махачева оценил шансы Белала Мухаммада в бою с Рахмоновым

Тренер Махачева оценил шансы Белала Мухаммада в бою с Рахмоновым
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Я не видел бой [Эдвардса и Мухаммада], но слышал, что Белал доминировал от начала и до конца. У Леона были неплохие моменты, но было слишком поздно. Белала нельзя списывать со счетов. Он идёт на серии из 10 или 11 побед. Ему нужно отдавать должное», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри. Мухаммад на UFC 304 в июле одолел единогласным решением британца Леона Эдвардса, завоевав чемпионский титул.

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