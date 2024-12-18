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«Это было безумно». Ислам Махачев назвал тяжелейший бой в карьере

«Это было безумно». Ислам Махачев назвал тяжелейший бой в карьере
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что считает первый поединок с австралийцем Алексом Волкановски тяжелейшим в своей карьере.

«Да, первый бой с Царукяном был одним из сложнейших, конечно, но это не самый тяжёлый бой. Пять раундов с Волкановски… Это было безумно. Мой пульс перевалил за 200 (улыбается). Возможно, я недооценил Армана, потому что он вышел на коротком уведомлении», — сказал Махачев в интервью ESPN.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном.

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