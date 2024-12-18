Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил, способен ли досрочно победить Царукяна в реванше

Ислам Махачев ответил, способен ли досрочно победить Царукяна в реванше
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Арманом Царукяном.

«Что может мне усложнить бой? Те же вещи. В первом бою я не знал его бэкграунд, он защищался от моей борьбы, он жёсткий, и поэтому дал мне непростой бой. Но сейчас я знаю всё, на что он способен. Могу ли я финишировать его? Думаю, да. Чарльз [Оливейра] едва не задушил его в каждом из раундов», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Материалы по теме
Арман Царукян назвал свою ошибку в первом бою с Махачевым

Ислам Махачев сделал становую тягу с весом 220 кг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android