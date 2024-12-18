Ислам Махачев ответил, способен ли досрочно победить Царукяна в реванше

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Арманом Царукяном.

«Что может мне усложнить бой? Те же вещи. В первом бою я не знал его бэкграунд, он защищался от моей борьбы, он жёсткий, и поэтому дал мне непростой бой. Но сейчас я знаю всё, на что он способен. Могу ли я финишировать его? Думаю, да. Чарльз [Оливейра] едва не задушил его в каждом из раундов», — сказал Махачев в интервью ESPN.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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