«Можешь ты придержать его?» Махачев пожаловался на Хабиба в интервью Кормье

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказался о подготовке к бою на UFC 311 под руководством Хабиба Нурмагомедова в интервью их общему товарищу и члену Зала славы американцу Даниэлю Кормье.
Махачев: «Ты можешь присоединиться к нам, чтобы придержать его немного. Потому что он не слушается Хавьера [Мендеса]! Я постоянно говорю Хавьеру: «Хавьер, ты главный тренер, ты старше него, останови его!»
Кормье: «Он – психопат, его никто не контролирует».
Махачев: «Может, ты сможешь?»
Кормье: «Я не могу!»
«Махачев: «Пытайся, пытайся».
Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).
Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение: