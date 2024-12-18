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«Можешь ты придержать его?» Махачев пожаловался на Хабиба в интервью Кормье

«Можешь ты придержать его?» Махачев пожаловался на Хабиба в интервью Кормье
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказался о подготовке к бою на UFC 311 под руководством Хабиба Нурмагомедова в интервью их общему товарищу и члену Зала славы американцу Даниэлю Кормье.

Махачев: «Ты можешь присоединиться к нам, чтобы придержать его немного. Потому что он не слушается Хавьера [Мендеса]! Я постоянно говорю Хавьеру: «Хавьер, ты главный тренер, ты старше него, останови его!»

Кормье: «Он – психопат, его никто не контролирует».

Махачев: «Может, ты сможешь?»

Кормье: «Я не могу!»

«Махачев: «Пытайся, пытайся».

Напомним, реванш Махачева и Царукяна состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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