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В реванше Усика и Фьюри будет протестирован искусственный интеллект

В реванше Усика и Фьюри будет протестирован искусственный интеллект
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Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, ответственный за организацию реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщил, что в качестве нейтрального судьи будет протестирован искусственный интеллект.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Без предвзятости и человеческих ошибок, представленный [журналом] The Ring. Новаторский эксперт, не влияющий на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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