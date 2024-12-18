В реванше Усика и Фьюри будет протестирован искусственный интеллект

Председатель Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, ответственный за организацию реванша в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщил, что в качестве нейтрального судьи будет протестирован искусственный интеллект.

«Без предвзятости и человеческих ошибок, представленный [журналом] The Ring. Новаторский эксперт, не влияющий на официальный результат, впервые будет представлен в самом масштабном бою века», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Титульный реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.