Хавьер Мендес ответил, в чём Двалишвили превосходит Умара Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер россиянина Умара Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке своего бойца за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) с грузином Мерабом Двалишвили.

«Это самый тяжёлый вызов для Умара. И мы должны быть готовы к пяти тяжёлым раундам, а не к трём или четырём. Потому что Мераб может пройти и 10. И моя сложнейшая задача – справиться с его темпом. Потому что Мераб не останавливается.

Если говорить о приёмах, он не опаснее Умара, то же касается и стойки. Но если говорить о борьбе, то у него, как я считаю, есть небольшое преимущество. Однако Умар тоже умеет проводить тейкдауны. И Умар повалит его. Мы не будем этого избегать», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.