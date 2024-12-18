Беленький оставил прогноз на бой Усика и Фьюри

Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький сделал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Тайсоном Фьюри.

«Я не знаю, чего ожидать. Непонятно, каким будет Фьюри. И в этом вся загадка. В презентабельном будет виде или нет. Он в этом плане абсолютно непредсказуем. Если будет в хорошей форме, потренировался, настроен на победу, то может получиться очень упорный бой. А если надломился, то Усику будет легко. Фьюри проиграет этот бой. Шансы – 55 на 45 в пользу Усика. Но не более того. Фьюри – опасный боксёр», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.