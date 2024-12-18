Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Беленький оценил физические кондиции Фьюри перед боем с Усиком

Беленький оценил физические кондиции Фьюри перед боем с Усиком
Комментарии

Известный российский эксперт мира профессионального бокса Александр Беленький оценил физические кондиции экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри перед его реваншем с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

«Фьюри – не атлетичный. Но даже если он просто набрал вес, это сыграет роль. Устойчивость повысится. Это преимущество. А если накачался, превратил это в мышцы, для Усика будет очень сложный бой», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри возглавит боксёрский вечер 21 декабря в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: соперники прибыли в Саудовскую Аравию! Бой всё ближе. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android