Беленький оценил физические кондиции Фьюри перед боем с Усиком

Известный российский эксперт мира профессионального бокса Александр Беленький оценил физические кондиции экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри перед его реваншем с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком.

«Фьюри – не атлетичный. Но даже если он просто набрал вес, это сыграет роль. Устойчивость повысится. Это преимущество. А если накачался, превратил это в мышцы, для Усика будет очень сложный бой», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри возглавит боксёрский вечер 21 декабря в Саудовской Аравии.