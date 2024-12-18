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Беленький высказался о том, может ли бизнес повлиять на исход реванша Усика и Фьюри

Беленький высказался о том, может ли бизнес повлиять на исход реванша Усика и Фьюри
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Известный российский эксперт профессионального бокса Александр Беленький высказался по поводу того, сможет ли финансовый интерес оказать влияние на результат реванша между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александром Усиком.

«Если бой будет очень упорным, могут провести третий бой, независимо от результата. А если пойдёт в одну калитку, никто на третьем бое не будет настаивать. Но вообще, больше 50% шансов даю на то, что в Саудовской Аравии будут настаивать на третьем поединке», — сказал Александр Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 21 декабря в Саудовской Аравии.

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