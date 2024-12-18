Иван Емельяненко приговорён к полутора годам лишения свободы

Родной брат известных российский бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко, Иван Емельяненко признан виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Об этом сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы. Будем обжаловать приговор», — приводит слова адвоката «Матч ТВ».

Напомним, летом 2024 года Иван вступился за женщину в Старом Осколе. Он нанёс оппоненту несколько ударов, в результате чего тот получил травмы и подал заявление в полицию.

Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года он дебютировал в MMA и победил единогласным решением судей Алексея Леденёва.