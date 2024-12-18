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93-летний Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Тайсона Фьюри с Усиком

93-летний Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Тайсона Фьюри с Усиком
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Легендарный 93-летний промоутер, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию вместе со своей женой Лави, где посетит реванш действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, у которого он является сопромоутером.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри, который возглавит большой боксёрский вечер. состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Их первое противостояние состоялось в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик.

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