93-летний Боб Арум прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Тайсона Фьюри с Усиком

Легендарный 93-летний промоутер, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прибыл в Саудовскую Аравию вместе со своей женой Лави, где посетит реванш действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, у которого он является сопромоутером.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри, который возглавит большой боксёрский вечер. состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Их первое противостояние состоялось в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик.