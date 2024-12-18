Спарринг-партнёр Александра Усика сравнил его с величайшим Мохаммедом Али

Итальянский проспект супертяжёлого дивизиона Джованни Скудери, который был одним из спарринг-партнёров действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика перед его реваншем с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, сравнил Усика с величайшим Мохаммедом Али.

«Я снова прошёл целый лагерь с Усиком, и для меня было честью во второй раз пройти всё это. В общей сложности я провёл 70 раундов против него. Я нахожусь в отличных отношениях со всей командой Александра, поэтому проводил с ним не только спарринги, но и тренировался тоже с ним на протяжении всего времени. Слышал о том, как он помогает своему народу, как помогает нуждающимся людям, и восхищался им, потому что это реально Мохаммед Али нашего времени», — сказал Скудери в интервью YouTube-каналу Luckypunch.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.