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Тайсон Фьюри рассказал, какую победу считает главной в своей жизни

Тайсон Фьюри рассказал, какую победу считает главной в своей жизни
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, какую победу считает главной в своей жизни, и она была добыта им не на боксёрском ринге.

«Не считаю, что свою самую большую победу в жизни я одержал на ринге. Я возвращался после самоубийства. Я находился в тяжелейшем отчаянии. Просто выйти в ринг и провести бой с каким-то клоуном — это несравнимо с тем, через что мне пришлось пройти», — приводит слова Фьюри DAZN.

Напомним, Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии проведёт реванш против своего единственного обидчика, действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика.

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